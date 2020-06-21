Киев, , 10:57 — REGNUM Глава партии «Голос» Кира Рудык заявила, что ее депутатской зарплаты размером в 35 тысяч гривен (91 100 рублей) ей не хватает на жизнь. Об этом украинский парламентарий заявила в эфире программы «Перекрестный допрос» на украинском «24 канале».

По словам депутата, у нее имеется «финансовая подушка», средствами которой она в данный момент пользуется. Она также отметила, что не все депутаты возглавляемой ею партии имеют «финансовую подушку» или дополнительные доплаты, что по ее словам является проблемой.

Политик заявила, что понимает, что после местных выборов «нам нужно будет что-то придумать».

«Или инициировать вопрос о повышении зарплат или попробовать помочь тем людям, у которых есть такая необходимость устроиться на преподавательскую деятельность. То есть получать доплаты. Нам тогда надо будет с них снять определенную работу по работе во фракции, чтобы они могли заработать себе на жизнь», — отметила депутат.

Рудык пояснила, что ответить на вопрос, каков должен быть размер заработной платы украинского депутата сложно, но зарплата должна покрывать все потребности.

Она напомнила, что государство предоставляет депутатам много льгот и народный избранник для украинского государства «выходит очень дорогим». Вместе с тем Рудык отметила, что если бы эти льготы «переформатировать в деньги, которые даются на руки», то она уверенна, что зарплата могла бы быть большей.

Напомним, ранее на низкую зарплату жаловались бывший министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов, бывшая министр образования Украины Анна Новосад, а также министр юстиции Денис Малюська.