Киев, , 09:55 — REGNUM Фракция партии «Батькiвщина» и ее лидер Юлия Тимошенко не поддержат отстранение главы МВД Украины Арсена Авакова. Об этом депутат Верховной рады Тимошенко заявила 20 июня в эфире телеканала ZIK.

По словам главы «Батькiвщина», главная причина преступлений в стране — это крайняя бедность людей. Доведенные до отчаяния, люди бегут из страны, пытаются выжить на местах или же идут на преступления как средство выживания.

«Нельзя оправдать преступлений, но нужно понимать, что эти преступления кормит, а кормит крайняя бедность», — отмечает Тимошенко.

И в этих сложных условиях, быть может последний человек в государстве, который пытается что-то изменить, — это действующий министр внутренних дел.

«Я могу сказать, что, может быть, последний министр, который остался в этом правительстве, который еще профессионально пытается что-то делать — это Арсен Аваков. Потому что у него есть образование, у него есть понимание как неразвалить всю эту систему и у него есть понимание, в том числе, как защитить границы Украины», — перечислила достоинства главы МВД Украины.

Тимошенко и депутаты от партии «Батькiвщина» не будут выступать против Авакова, по следующим причинам: «Потому что мы не видим дееспособного президента, дееспособного правительства, мы не видим дееспособных министров; и потому снимать тех, кто держит хоть какие-то сферы под контролем, сейчас не ко времени».