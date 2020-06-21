Белград, , 09:18 — REGNUM В Сербии сегодня, 21 июня, проходят выборы в парламент (Скупщину) и выборы в местные органы власти.

Как сообщили в республиканской избирательной комиссии (РИК) в Сербии правом голоса обладают 6 584 376 граждан. Для голосования открыты 8385 участков.

Уточняется, что в Косово и Метохии открыты 90 избирательных участка. В зарубежных представительствах Чехии открыты 42 избирательных участка.

На выборах зарегестрированы 3,3 тысячи местных и 11 иностранных наблюдателей.