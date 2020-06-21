Каир, , 09:03 — REGNUM В настоящее время любое прямое вмешательство Египта в ситуацию в Ливии будет носить законный характер. С таким заявлением 20 июня выступил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси во время посещения подразделений армии страны на военной базе в Сиди-Баррани западнее Александрии, около границы с Ливией.

«Любое прямое вмешательство Египта в Ливии теперь рассматривается в качестве шага, который наделен международной легитимностью», — передает его слова телеканал Sky News Arabia.

Также египетский лидер указал, что такое право основывается на необходимости защитить границы страны от террористических групп, желании помочь жителям Ливии в восстановлении стабильности и для прекращения кровопролития на ливийской территории.

Кроме этого, ас-Сиси подчеркнул, что армия Египта — одна из самых сильных в регионе, и ее доктрина является оборонительной, а также призвал военных быть готовыми в случае необходимости к выполнению задач на территории Ливии.

«Египетская армия остается одной из самых сильных в регионе, но это армия, которая защищает, а не угрожает, и это наша неизменная доктрина. Если от вас потребуются какие-либо действия в западном регионе, будьте готовы к любым задачам в пределах наших границ, а, если будет необходимо, и за их пределами», — сказал президент Египта.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 12 июня помощник государственного секретаря США по делам Ближнего Востока Дэвид Шенкер заявил, что во вмешательстве Турции в дела Ливии виновата Российская Федерация.