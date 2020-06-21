Багдад, , 08:52 — REGNUM Три лагеря боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были уничтожены на севере Ирака авиаударами коалиции США, сообщает 21 июня News Dio.

Сообщается, что атакованные самолетами коалиции укрытия боевиков были расположены в провинции Киркук в районе Вади Аш-Шаи.

«Авиаудары помогают уничтожать цели ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в труднодоступной для стандартных транспортных средств местности», — заявил военный представитель коалиции полковник Майлс Каггинс. Авиаудары коалиции во главе с США выполняются только по согласованию с иракским правительством, подчеркнул военный.