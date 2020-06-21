Вашингтон, , 08:54 — REGNUM Значительный интерес вызвала статья президента России Владимира Путина о Второй мировой войне в США, а также стала там началом для дискуссии. Об этом 20 июня рассказал посол России в США Анатолий Антонов в онлайн-интервью.

«Публикация вызвала значительный интерес и дала старт началу дискуссии», — приводит ТАСС слова посла.

Также Антонов отметил, что его собеседники по прочтении статьи подчеркивали важность разговора об исторической памяти и её влияния на всю современную политику.

При этом посол РФ указал, что «бывшие политики выделяют тезисы о важности укрепления системы международных отношений, сложившейся после Второй мировой войны» и добавил, что тут много оппонентов к российскому подходу и русофобы, считая российский походы устаревшими, предлагают создавать некий новый порядок, основанный на правилах.

«По сути за этой философией стоит реализация принципа — кто сильнее, тот и прав», — заявил российский посол.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 18 июня в американском издании The National Interest вышла статья российского президента Владимира Путина, в которой он изложил свои взгляды на Вторую мировую войну, ее причины и восприятие в современном мире, призвав хранить историческую правду, основанную на фактах, и обсуждать события прошлого самокритично и непредвзято.

Также в ней российский лидер напомнил о необходимости проведения саммита лидеров держав, составляющих ядерную пятерку ООН.