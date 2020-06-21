Минск, , 08:54 — REGNUM Более 7,5 тысячи человек записались в инициативную группу по проведению республиканского референдума, к которому ранее призвал кандидат в президенты Белоруссии Виктор Бабарико, сообщили 20 июня на странице предвыборного штаба Бабарико в социальной сети Facebook.

В пресс-службе кандидата на пост президента Белоруссии напомнили, что об инициативе проведения референдума было заявлено накануне, 19 июня, и за неполные сутки в инициативную группу записались уже более 7500 человек.

Всем желающим стать членом инициативной группы предлагается заполнить форму, опубликованную на сайте предвыборного штаба Виктора Бабарико.

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Напомним, 19 июня в видеообращении Виктор Бабарико призвал своих сторонников собрать инициативную группу по проведению референдума по изменению Конституции Белоруссии. В частности, Бабарико предложил «попробовать ее (Конституцию — ИА REGNUM) вернуть, взяв за образец Конституцию 1994 года, где уже было предусмотрено и ограничение президентских сроков, и разделение настоящее наших трех ветвей власти».

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Отметим, что Виктор Бабарико и его сын Эдуард Бабарико были задержаны 18 июня. В данный момент они находятся в тюрьме КГБ Белоруссии.

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