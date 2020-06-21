Киев, , 08:53 — REGNUM Офис генерального прокурора Украины открыл производство в связи с со слежкой за бывшим президентом Украины Петром Порошенко, сообщил 20 июня на своей странице в социальной сети Facebook депутат Рады от фракции Петра Порошенко «Европейская солидарность» Владимир Арьев.

Народный избранник также опубликовал официальный ответ украинской прокуратуры на его и его коллег заявление, которое было датировано 12 июня.

В ответе прокуратуры Украины сообщается, что офис генерального прокурора Украины внес ведомости в единый реестр досудебных расследований и было начато уголовное производство по признака правонарушения предусмотренного частью 1 статьи 365 уголовного кодекса Украины (Превышение власти или служебных полномочий).

Согласно документу, провести досудебное расследование поручено следователям Государственного бюро расследований Украины.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее о незаконной слежке за Петром Порошенко заявил сопредседатель фракции «Европейская солидарность» Артур Герасимов.