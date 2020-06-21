Луганск, , 07:53 — REGNUM Трижды за истекшие сутки населенные пункты Луганской Народной Республики подвергались обстрелам из крупнокалиберных минометов, сообщает 21 июня «Луганский информационный центр» со ссылкой на представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Сообщается, что огонь из минометов калибра 120 и 82 — мм велся по поселку Донецкий и селу Нижнее Лозовое.

Подробностей о разрушениях и возможных пострадавших не сообщается.

Напомним, с момента подписания конфликтующими на юго-востоке Украины сторонами Минских соглашений договоренности об установлении режима прекращения огня устанавливались не один десяток раз, но каждый раз нарушались.