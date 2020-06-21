Киев, , 08:10 — REGNUM Депутат от партии «Слуга народа» Николай Тищенко в эфире программы «Все по беспределу» на украинском канале «Апостроф TV» затруднился с ответом на вопрос журналистки о количестве депутатов в Верховной Раде, сообщает 20 июня издание «Апостроф».

Журналистка Роксана Руно задала народному избраннику вопрос, сколько народных депутатов в украинском парламенте, на что Тищенко неуверенно ответил: «200…Подождите, 405 по-моему».

В свою очередь Руно ответила: «почти в принципе так».

Тищенко переспросил: «Да, да, 405, не ошибся?».

Тогда журналистка добавила: «еще есть там двадцаточка».

Украинский парламентарий в свою очередь переспросил: «425, не, не, не, 425 депутатов?», добавив, «видите, уже и памяти нет».

«А их там столько много, разве сосчитаешь?», — поддержала журналистка гостя программы.

На что депутат ответил: «Они выходят, приходят, выходят, приходят».

Напомним, конституционный состав Верховной Рады Украины — 450 народных депутатов, которые избираются сроком на пять лет. По состоянию на 21 июня 2020 года численность народных депутатов в украинском парламенте по данным официального портала Верховной Рады Украины составляет 423.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Рады от фракции «Слуга народа» Николай Тищенко оговорился и назвал годовщину трагедии на Чернобыльской атомной электростанции «праздником».