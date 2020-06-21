Москва, , 07:40 — REGNUM Чартерный рейс компании Air Moldova со 119 пассажирами на борту вылетел из Кишинева в Москву, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российском посольстве в Молдавии.

«Самолет уже вылетел из Кишинева, у него на борту 119 человек, в том числе один ребенок», — заявил заведующих консульским отделом посольства Виталий Богданов. По словам дипломата, на борту лайнера находятся несколько граждан Молдавии.

Напомним, ранее между двумя закрывшими авиасообщение странами были организованы 11 чартерных рейсов, перевезшие 1595 граждан.