Киев, , 06:37 — REGNUM Новые ракеты украинских разработчиков Р-360 «Нептун» способны поражать корабли в порту Новороссийска. Об этом украинский военных эксперт Михаил Жирохов рассказал 19 июня на страницах издания «Деловая столица».

Учебные пуски ракет Р-360 «Нептун», выполненные с противокорабельного ракетного комплекса РК-360МЦ «Нептун», позволяют говорить об окончании испытаний комплекса в целом.

«В ходе двойного пуска на дистанции 80 км обе учебные цели (в качестве мишеней выступали лихтеры) были поражены», — сообщает эксперт.

По имеющейся у Жирохова информации, с расположенного в Одесской области полигона ракетному комплексу доступны цели «вокруг оккупированного Крыма», а в случае установки комплекса на побережье Азовского моря — способны дотянуться до кораблей в районе порта Новороссийск.

Комплекс готов к принятию на вооружение и началу серийного производства. Однако, отмечает эксперт, вероятность последнего под большим вопросом, в связи с плачевным финансовым состоянием украинского государства.