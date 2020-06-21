Багдад, , 06:30 — REGNUM Три укрытия террористической группировки ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в районе Вади Аш-Шай на севере Ирака было уничтожено, 19 июня авиаударом коалиционных сил, возглавляемых США, сообщается на сайте, посвященном операции «Непоколебимая решимость».

Отмечается, что атака на объекты была осуществлена при содействии властей Ирака. Кроме того, иракской силы безопасности выполняли в операции тактическую функцию.

Террористы начали использовать для укрытия сельские территории после того, как в марте 2019 года их последний укрепрайон уничтожили отряды «Сирийских демократических сил» и иракская армия.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 июня иракское правительство объявило, что первый раунд диалога между США и Ираком о выводе американских войск из страны можно назвать успешным.

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