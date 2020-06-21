Тегеран, , 16:30 — REGNUM 20 июня официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави в своём послании заявил, что исполняющий обязанности министра иностранных дел Афганистана Мохаммад Ханиф Атмар, возглавляющий высокопоставленную делегацию, планирует посетить Иран 21 июня. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

По словам Мусави, во время своего пребывания в Иране Атмар проведет переговоры с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом и другими официальными лицами.

Высокопоставленная афганская делегация обсудит различные вопросы в рамках рабочих групп по всеобъемлющему сотрудничеству и связям в экономической, пограничной, внешнеполитической сферах.

Иран и Афганистан являются двумя соседними дружественными странами. В 1935 году между государствами во время правления афганского короля Захир-Шаха и иранской династии Пехлеви были установлены дипломатические отношения. Протяжённость государственной границы между Ираном и Афганистаном составляет 921 км