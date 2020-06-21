Тегеран, , 16:46 — REGNUM 20 июня МИД Ирана в своем послании заявил, что методы принуждения и давняя привычка грабить богатства других народов заставили американских лидеров не признавать свободу других. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

«Годы мародерства и принуждения доказывают, что в сознании сменявшего друг друга руководства США отсутствовал принцип свободы действий для других», — написал иранский МИД в личном Twitter-аккаунте.

В заявлении сообщается: «#JUNETEENTH2020 — самое время осудить американское рабство людей на родине и за её пределами».

«В очередной раз полиция США методом расового терроризма против беззащитных чернокожих приоткрывает завесу над бесчеловечным характером режима Соединенных Штатов. Джордж Флойд был лишь одним из сотен афроамериканцев, которых каждый год жестоко убивает американская полиция», — говорится в заявлении.

В последние недели американцы выходят на улицы, чтобы выразить протест против смерти Джорджа Флойда.

Ранее около 240 членов парламента Ирана выступили с заявлением, в котором осудили действия американской полиции в отношении американского народа.