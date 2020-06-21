Тегеран, , 16:59 — REGNUM 20 июня председатель парламента Таджикистана Рустам Эмомали заявил в своем послании, что Душанбе готов активизировать парламентские связи с Ираном, чтобы обмениваться опытом и комплексно расширить двустороннее сотрудничество. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

В своем послании Эмомали поздравил Мохаммеда Бакера Калибафа с избранием на пост спикера иранского парламента (Меджлиса). Он пожелал здоровья и успехов Калибафу, а также благополучия иранскому народу.

Иранские парламентарии избрали Мохаммеда Бакера Калибафа спикером парламента на первый год работы парламента нового созыва. 28 мая Калибаф с 230 голосами из общего числа 264 был избран новым спикером иранского парламента, представители которого были отобраны после февральских всеобщих выборов.

После выборов новоизбранный спикер парламента получил ряд поздравительных посланий от коллег из других стран.