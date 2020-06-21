Приштина, , 10:30 — REGNUM Глава косовского «Движения за объединение» (не путать с «Движением за самоопределение») Валён Мурати 20 июня выступил в поддержку изменения границы между Косово и Сербией и присоединение к Косово Прешевской долины в Сербии.

На своей странице в социальной сети Facebook политик осудил тех «косовацентристов ахтисааровского толка», которые «в силу определенной политической наивности с энтузиазмом выступают за отмену обсуждения идеи об «обмене территориями» в диалоге между Сербией и Косово».

По мнению Мурати, финальное соглашение между Сербией и Косово может быть заключено только после того, как «Восточное Косово» присоединится к краю, для чего необходимо внести изменения в его Конституцию. Также Мурати требует отмены конституционных привилегий для сербов в Косово и «ухода» Сербии из Косово.

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