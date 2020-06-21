Вашингтон, , 05:39 — REGNUM Подозрения о якобы имеющейся у президента США болезни Паркинсона, либо другого поражающего мозг недуга были развеяны лично Дональдом Трампом. Глава Белого дома заявил о жестокости и предвзятости СМИ, сообщает New York Daily News.

Бурные обсуждения вызвал процесс схождения Трампа по трапу во время выступления в военной академии Вест-Поинта, штат Нью-Йорк, где президент США, спускаясь, держался за следовавшего рядом генерала.

По словам главы США, ботинки с кожаной подошвой вместе с абсолютно гладким стальным трапом сделали невозможным движение президента США без посторонней помощи. «Я никак не мог спуститься по этой рампе, не упав на задницу, — объяснился президент, выступая на митинге в штате Оклахома. — Было бы лучше, если бы я упал и скатился по этой чертовой рампе?»

К неудовольствию президента СМИ вырезали окончание его спуска, на котором он поблагодарил генерала за поддержку и буквально сбежал последние три метра спуска. «Это так несправедливо», — заявил президент.

Следующее обвинение заключалось в якобы неспособности президента поднять стакан с водой. Как следует из видео, Трамп берет стакан одной рукой, а затем поддерживает его второй. Парируя заявления недоброжелателей, президент США напомним, что ранее в этот же день, он приветствовал 1200 выпускников военной академии: «Я только что отдал честь 600 раз!»