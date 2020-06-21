Лондон, , 05:13 — REGNUM О связи вероятности заражения COVID-19 и тяжести течения заболевания с группой крови рассказали английские ученые. Соответствующее исследование опубликовано в статье издания New England Journal of Medicine.

Генетические исследования были проведены более чем 1900 тяжело больных новой коронавирусной инфекцией из Испании, Италии, Дании, Германии и некоторых других других стран и 2000 здоровым людям.

Несмотря на то, что обладатели наиболее распространенной первой группы крови имеют на 65% больше шансов заразиться коронавирусом, исследование показало, что люди со второй группой крови заболевают COVID-19 на 45% чаше, чем обладатели других групп.

По данным исследователей, люди с первой группой крови лучше способны определять некоторые белки как чуждые организму, поэтому оказались в наименьшей степени подвержены вирусу. Промежуточное положение занимают обладатели третьей и четвертой групп крови.

Ранее тяжесть заболевания связывалась только с возрастом и наличием сопутствующих хронических заболеваний.