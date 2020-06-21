Пекин, , 05:03 — REGNUM Постоянный совет Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) КНР опубликовал пересмотренный ежегодный план работы, сообщает 20 июня агентство Синьхуа.

Рабочий план предлагает 29 новых законодательных актов, которые должны быть рассмотрены за год, включая поправки к Закону о профилактике и контролю за инфекционными заболеваниями и Закону об экстренном реагировании. Кроме того, будет рассмотрен закон о фьючерсах и закон о защите персональных данных.

В плане также предложено ускорить формулирование соответствующих законов по защите национальной безопасности в специальном административно районе (САР) Гонконг.