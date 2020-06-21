Пекин, , 04:57 — REGNUM Китайские законодатели приняли проект поправок к закону о Народной вооруженной полиции, сообщает 21 июня газета China Daily.

Законодатели одобрили пересмотр закона на очередной сессии Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП). Исправленный закон вступает в силу с 21 июня.

Согласно пересмотренному закону, силы вооруженной полиции Китая являются важной частью вооруженных сил Китайской Народной Республики и находятся под централизованным и единым подчинением ЦК Компартии Китая и Центрального военного совета.

Вооруженная полиция будет заниматься патрулированием, решением вопросов безопасности в экстренных ситуациях, а также принимать участие в поисково-спасательных работах среди прочих задач.