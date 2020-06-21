Вашингтон, , 04:44 — REGNUM Президент США Дональд Трамп опроверг свою причастность к увольнению прокурора Южного округа Нью-Йорка Джеффри Бермана, который вел расследование против помощников его личного юриста Рудольфа Джулиани, сообщает Bloomberg.

«Генеральный прокурор Барр работает над этим. Это его полномочия, а не мои», — заявил Трамп.

Трамп подчеркнул, что не имеет отношения к отставке Бермана.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее минюст США отстранил от должности Джеффри Бермана. При этом сам Берман заявил, что не намерен уходить в отставку и продолжит вести дела до момента, пока Сенат Конгресса США не назначит нового прокурора Южного округа Нью-Йорка.

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