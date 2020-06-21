Вашингтон, , 03:48 — REGNUM Помощь Индии и Китаю в преодолении между этими странами «больших проблем» попробуют оказать американские власти, заявил президент США Дональд Трамп 20 июня в ходе брифинга.

По его словам, отношения между странами ухудшились до предела.

Дональд Трамп «Это крайне жесткая ситуация. Мы ведем диалог с Индией, мы ведем диалог с Китаем. У них серьезные проблемы. Они дошли до реальных боестолкновений, и мы будем наблюдать за тем, что будет дальше. Мы попробуем им помочь».

Как сообщало ИА REGNUM, 20 июня Индия перебросила на восток Ладакха ударные вертолеты Apache и истребители для укрепления своих вооруженных сил после произошедшего инцидента на индийско-китайской границе, в ходе которого погибли 20 индийских военнослужащих.

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