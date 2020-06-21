Грозный, , 03:07 — REGNUM Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров и волонтеры из сборной команды КВН Чечни сдали анализы на новую коронавирусную инфекцию. Об этом чеченский лидер сообщил 21 июня на своей странице в «ВКонтакте».

По словам Кадырова, в субботу, 20 июня, он встречался с членами сборной КВН Чечни, которые во время эпидемии COVID-19 были волонтерами, и помогали нуждающимся людям: развозили медикаменты, продукты и товары первой необходимости. Члены команды заявили о том, что общаясь с большим количеством разных людей, они наверняка были заражены вирусом SARS-CoV-2.

После сдачи соответствующих анализов, антитела к вирусу были найдены у четырех из пяти человек.

Вместе с командой КВН тесты прошел и лидер республики. «Мой тест не выявил антитела. Это означает, что коронавирусной инфекцией я не болел», — заявил Кадыров.