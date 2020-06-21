Гельзенкирхен, Германия, , 02:12 — REGNUM Чугунная статуя вождя мирового пролетариата Владимира Ленина высотой 2,15 метра была установлена в городе Гельзенкирхен на западе Германии по инициативе «Марксистско-ленинской партии Германии» (МЛПГ), сообщает РИА «Новости».

Официальный представитель политического объединения Петер Вайспфенинг рассказал, что данный памятник был создан в 1957 году в Чехословакии и являлся первой отдельно стоящей статуей Ленина в стране. МЛПГ купила его в Австрии по интернет-аукциону eBay.

Вайспфенинг также отметил, что установке памятника препятствовали ультраправые, администрация города, а также партия «Христианско-демократический союз», в которой состоит немецкий канцлер Ангела Меркель.

Представитель МЛПГ добавил, что статую решили разместить в западной части Германии, поскольку здесь не было установлено еще ни одного памятника Ленину.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 апреля в городе Саянск Иркутской области открыли памятник Владимиру Ленину по случаю 150-летия со дня его рождения.

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