Москва, , 00:59 — REGNUM Погода в Москве 24 июня, в день проведения парад Победы в честь 75-летия победы над нацизмом, будет теплой и малооблачной. Об этом в опубликованном на сайте гидрометцентра России видеоинтервью сообщил глава ведомства Роман Вильфанд.

«Погода ожидается вполне комфортная. Высокая температура, в пределах 26 градусов, и преимущественно малооблачно», — заявил Вильфанд, подчеркнув, что данные прогноза, безусловно, будут уточнятся и корректироваться.

В целом же температура в Москве и Московской области опустится до среднегодовой нормы, отметил метеоролог.