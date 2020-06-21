Минск, , 00:20 — REGNUM Руководитель инициативной группы по выдвижение кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, ее муж Сергей Тихановский оставлен под стражей до 26 июля. Об этом 20 июня сообщает Правозащитный центр «Весна», со ссылкой на Светлану Тихановскую.

По информации выдвиженца в кандидаты в президенты Белоруссии Тихановской, арест ее мужа продлен до 26 июня, хотя ранее сообщалось, что популярного видеоблогера выпустят на свободу 19 июня. Соответствующую информацию женщине сообщили во время очередного визита с передачей в СИЗО-1.

Как сообщало ИА REGNUM, Сергей Тихановский и семь его соратников были взяты под стражу 13 июня. Против них было возбуждено уголовное дело по ст. 342 УК Белоруссии (Организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок). Задержан также выдвигавшийся кандидатов в президенты республики экс-глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико и глава его штаба.