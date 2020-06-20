Афины , , 23:20 — REGNUM Начальник генштаба ВС Греции Константинос Флорос заявил о готовности греческих военных реагировать и предотвращать любые действия Турции и «сечь» всех, кто вторгнется в страну, передает телеканал Open.

«Того, кто ступит на греческую землю, мы вначале сожжем, а затем будем спрашивать, кто это», — сказал он.

Он также не исключил военного конфликта, если Турция переступит «красные линии», полагая, что в таком случае столкновение расширится.

Как сообщало ИА REGNUM, Турция ведёт с ноября 2019 года бурение на шельфе у берегов Кипра, что возмущает Грецию. В начале июня появился ещё один повод для возмущения со стороны Афин — турецкие власти разместили в СМИ приглашения к компаниям получить лицензии на разработку углеводородов в районах морского шельфа Греции. Греческие власти расценили такие действия как попытку ущемить права греческого государства и вызвали в МИД турецкого посла, которому был выражен протест Афин.