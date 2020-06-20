Тирана, , 23:20 — REGNUM Власти Албании приняли решение о возобновлении международного авиасообщения с 22 июня. Об этом 20 июня сообщает издание Albanian Daily News со ссылкой на заявление министерства инфраструктуры и энергетики страны.

«С 22 июня 2020 года начнут осуществляться регулярные международные рейсы в соответствии с расписанием, которое утвердит и сообщит Управление гражданской авиации», ― цитирует издание заявление ведомства.

В ведомстве подчеркнули, что компании должны будут «принять необходимые меры для обеспечения бронирования рейсов в Международный аэропорт Тираны и из него».

Напомним, по последним данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в Албании зарегистрировано 1838 случаев заражения коронавирусной инфекцией, скончались 42 человек. В стране за сутки не было выявлено новых фактов инфицирования и смертельных случаев от COVID-19.

Ранее албанское новостное агентство Telegrafi сообщило, что Национальный координационный центр по инфекционным заболеваниям Черногории в связи с обнаружением в стране 13 новых случаев заражения коронавирусом после месяца пребывания в статусе «corona free» 19 июня принял решение о создании трех списков стран в зависимости от степени серьезности ситуации с коронавирусом.

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