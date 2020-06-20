Москва, 20 июня 2020, 22:41 — REGNUM Расчехлить Мавзолей в день Парада Победы призвало в своём заявлении (публикуется ниже) Межрегиональное общественное движение за территориальную целостность России «Русские Курилы».
Москвичи уже увидели, что мавзолей Ленина перед предстоящим 24 июня юбилейным Парадом Победы задрапирован. Это стало уже своего рода обычаем. Однако, по мнению движения «Русские Курилы», недопустимо прятать это ставшее «священным место от Парада Победы, от наших великих ветеранов и наших нынешних защитников Отечества, которые послезавтра будут маршировать по брусчатке Красной площади, попытаться украсть его у всех народов нашей страны и всего человечества».
«Русские Курилы» считают, что Парад 7 ноября 1941 года, с которого воины Красной Армии, наши могучие отцы и деды шли, салютуя Мавзолею Ленина, прямо на смерть и победу под Москвой, затем военный Парад Победы, состоявшийся 24 июня 1945 года, когда советские воины-победители бросали знамёна гитлеровских войск нацистской Германии к подножию Мавзолея, — оба эти исторических парада навсегда сделали Мавзолей Ленина ещё и Мавзолеем Победы. Это осталось в сердцах нашего народа-победителя на века!»
Заявление принято одновременно участниками Движения в Южно-Сахалинске, Петропавловске-Камчатском, Мурманске и Москве. Также в начале июня открытое письмо о недопустимости драпировки мавзолея Ленина в день Парада Победы 24 июня направили президенту РФ Владимиру Путину КПРФ и ряд общественных объединений.
Расчехлить Мавзолей в день Парада Победы! Вернуть России и миру историческую правду!
ЗАЯВЛЕНИЕ Межрегионального общественного движения за территориальную целостность России «Русские Курилы»
Сегодня, в страшный день подлого нападения нацистской Германии на нашу Родину и за 2 дня до Парада Победы, посвящённого 75-летию Великой Победы в Великой Отечественной войне, Межрегиональное общественное движение за территориальную целостность России «Русские Курилы» заявляет о своём возмущении и негодовании решением организаторов юбилейного Парада трусливо задрапировать Мавзолей Ленина.
Парад 7 ноября 1941 года, с которого воины Красной Армии, наши могучие отцы и деды шли, салютуя Мавзолею Ленина, прямо на смерть и победу под Москвой, затем военный Парад Победы, состоявшийся 24 июня 1945 года, когда советские воины-победители бросали знамёна гитлеровских войск нацистской Германии к подножию Мавзолея, — оба эти исторических парада навсегда сделали Мавзолей Ленина ещё и Мавзолеем Победы. Это осталось в сердцах нашего народа-победителя на века! Одновременно именно это в свою очередь вызывает ненависть и злобу наших недругов, и стремление стереть все, что связано с Победой из нашей исторической памяти.
Также никому не позволено вычёркивать тот фундаментальный факт, что русский народ, победив вместе с другими народами страшного смертельного врага, вдохновлялся идеей государства социальной справедливости под руководством Сталина и Ленина. Кто, зачем и по чьей указке с запада решил проводить с нами такой изуверский идеологический эксперимент и отлучать даже в памяти народ от этого безусловного обстоятельства? Кто так ненавидит государство социальной справедливости?
В этих условиях надо же было додуматься спрятать это священное место от Парада Победы, от наших великих ветеранов и наших нынешних защитников Отечества, которые послезавтра будут маршировать по брусчатке Красной площади, попытаться украсть его у всех народов нашей страны и всего человечества!
Межрегиональное общественное движение за территориальную целостность России «Русские Курилы» требует незамедлительно расчехлить Мавзолей и привлечь к ответственности виновных, допустивших эту кощунственную акцию и сыгравших в пользу тех, кто сегодня тщится ревизовать Великую Победу советского народа над Германией в Великой Отечественной войне и неоспоримый вклад СССР в разгром армий стран гитлеровской коалиции.
Просим ветеранов Парада 1945 года, ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, общественные организации ветеранов войны и труда, патриотические политические партии, все добрые силы и всех граждан России поддержать наше Заявление.
Защитим историческую память! Защитим Россию!
22 июня 2020 года,
Южно-Сахалинск — Петропавловск-Камчатский — Мурманск — Москва