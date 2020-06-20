Москва, , 22:41 — REGNUM Расчехлить Мавзолей в день Парада Победы призвало в своём заявлении (публикуется ниже) Межрегиональное общественное движение за территориальную целостность России «Русские Курилы».

Москвичи уже увидели, что мавзолей Ленина перед предстоящим 24 июня юбилейным Парадом Победы задрапирован. Это стало уже своего рода обычаем. Однако, по мнению движения «Русские Курилы», недопустимо прятать это ставшее «священным место от Парада Победы, от наших великих ветеранов и наших нынешних защитников Отечества, которые послезавтра будут маршировать по брусчатке Красной площади, попытаться украсть его у всех народов нашей страны и всего человечества».

«Русские Курилы» считают, что Парад 7 ноября 1941 года, с которого воины Красной Армии, наши могучие отцы и деды шли, салютуя Мавзолею Ленина, прямо на смерть и победу под Москвой, затем военный Парад Победы, состоявшийся 24 июня 1945 года, когда советские воины-победители бросали знамёна гитлеровских войск нацистской Германии к подножию Мавзолея, — оба эти исторических парада навсегда сделали Мавзолей Ленина ещё и Мавзолеем Победы. Это осталось в сердцах нашего народа-победителя на века!»

Заявление принято одновременно участниками Движения в Южно-Сахалинске, Петропавловске-Камчатском, Мурманске и Москве. Также в начале июня открытое письмо о недопустимости драпировки мавзолея Ленина в день Парада Победы 24 июня направили президенту РФ Владимиру Путину КПРФ и ряд общественных объединений.