Москва, , 22:12 — REGNUM В Соединенных Штатах находятся около 100 граждан РФ, находящихся в заключении. Об этом сообщил посол РФ в США Анатолий Антонов.

«В общей сложности около 100 россиян находятся в американских застенках», — заявил Антонов.

По его словам, российских граждан в США сажают в карцер «по надуманным предлогам, лишают адекватного медицинского обслуживания, лекарств, ограничивают в звонках родственникам».

Как сообщало ИА REGNUM, адвокаты Константина Ярошенко, который отбывает наказание в тюрьме Данберри в США, рассчитывают присоединиться к иску правозащитников против тюремной администрации, чтобы добиться освобождения российского гражданина

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