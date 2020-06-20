Стамбул, Турция, , 22:06 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и глава Гвинеи-Бисау Умару Сиссоко Эмбало провели переговоры в Стамбуле, в ходе которых обсудили ряд вопросов. Об этом в субботу, 20 июня, передает Anadolu Ajansi.

По данным журналистов, главы государств обсудили пути расширения сотрудничества между двумя странами, а также аспекты двусторонних отношений. Также состоялся обмен мнениями по широкому спектру актуальных вопросов региональной и международной повестки.

Как передавало ИА REGNUM, 16 июня глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган и канцлер Германии Ангела Меркель провели в режиме телеконференции переговоры по ситуации в Ливии.

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