Москва, , 21:13 — REGNUM В США заинтересовались предложением России по саммиту «ядерной пятерки», которое было изложено президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов.

«Мы направили ее (статью) руководству госдепартамента, в ведущие неправительственные организации, посольства ряда ведущих западноевропейских государств и нашим друзьям в диппредставительства СНГ. Публикация вызвала значительный интерес», — сказал Антонов.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 июня в американском издании The National Interest вышла статья российского президента Владимира Путина.

В ней глава государства изложил свои взгляды на конфликт, его причины и восприятие в современном мире, призвав хранить историческую правду, основанную на фактах, и обсуждать события прошлого самокритично и непредвзято.

Глава России также напомнил о необходимости проведения саммита лидеров держав, составляющих ядерную пятерку ООН.

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