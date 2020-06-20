Минск, , 21:02 — REGNUM Претенденту на пост президента Белоруссии Виктору Бабарико следователи предъявили обвинение, статья не разглашается. Об этом 20 июня сообщил РИА Новости правозащитник политика Дмитрий Лаевский.

«Мы сегодня были у Виктора Дмитриевича, нас вызывали на процессуальные действия, по факту ему предъявлено обвинение, — заявил адвокат. — Статьи называть мне нельзя».

Он подчеркнул, что его доверитель принципиально не согласен с вынесенными обвинениями и намерен отстаивать свою невиновность.

Лаевский также сообщил, что сторона защиты обжаловала задержание политика, но судебного заседания по этому вопросу еще пока не было.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в «Белгазпромбанке», которым до 12 мая 2020 года руководил Бабарико, прошли обыски. Сам политик был задержан и отправлен в тюрьму. Ему предъявили обвинения в том, что он якобы «пытался воздействовать на свидетелей и скрыть улики по ранее совершенным преступлениям», также Бабарико обвиняют в том, что он якобы непосредственно организовывал и руководил противоправными действиями.

Читайте также: В Белоруссии идут акции протеста, связанные с выборами президента страны