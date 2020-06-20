Москва, , 20:44 — REGNUM Установленные в Кремле и в «Ново-Огарево» дезинфекционные туннели уместны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Подобные меры уместны для таких мест, где работает глава государства», — сказал представитель Кремля в эфире Первого канала.

Он добавил, что резиденция главы государства в «Ново-Огарево» — это место работы Владимира Путина, там же он проводит совещания и принимает руководителей ведомств, министерств и служб.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Песков заявил, что в резиденции президента России в Ново-Огарево и в Кремле установлен специальный туннель для дезинфекции. Он также добавил, что установка оборудования связана с эпидемиологической обстановкой, туннели были установлены «в самый разгар эпидемии».

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