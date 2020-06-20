Москва, , 20:27 — REGNUM На сдерживание Российской Федерации и Китая откровенно направлены военные планы США. Об этом заявил 20 июня посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов в интервью ТАСС.

«Военные планы (США) откровенно направлены на сдерживание России и Китая, — сказал Антонов. — Нам предлагается концепция соперничества великих держав».

По словам дипломата, о гонке вооружений по сути идет речь. При этом посол РФ в Вашингтоне добавил, что такого развития событий Москва хотела бы избежать.

Напомним, 20 июня в программе «Большая игра» на Первом канале пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что к проведению саммита «пятерки» СБ ООН ведется подготовка, однако в ближайшее время не получится его провести.

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