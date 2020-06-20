Тбилиси, , 20:14 — REGNUM Акция, которую в 19:00 часов начала у здания парламента Грузии оппозиция с ее сторонниками — гражданскими и неправительственными организациями — увенчалась исполнением государственного гимна Грузии.

После «горячих» и резких выступлений с осуждением «российской оккупации» и «проводника интересов России» в Грузии — правительства «Грузинской мечты» олигарха Бидзины Иванишвили на трибуну взошла Тамрико Чохонелидзе (та самая, которая была участницей детского ансамбля «Мзиури» и в советском прошлом с этим ансамблем объездила не только Союз, но и многие страны мира).

Говорить речей в память «о ночи Гаврилова» она не стала, но своей явкой на акцию подтвердила поддержку лозунгов ее организаторов и лишь исполнила государственный гимн Грузии. До этого участникам акции раздали дымовые шашки, которые те зажгли и которые обволокли весь проспект смесью красного и белого дыма — цветов государственного флага Грузии.

Выступали на акции как действующие политики, лидеры оппозиционных партий, так и те, кто некогда был в лагере «Грузинской мечты», а потом ушел на «покой», время от времени напоминая о себе критическими заявлениями в адрес олигарха. Среди произносивших на митинге горячие речи был и бывший президент Георгий Маргвелашвили, избранный от «Грузинской мечты», но вскоре после занятия президентского трона отошедший от партии олигарха и фактически в течение всего срока президентства резко оппонировавший ему.

Акция закончилась, а ее организаторы пообещали, что встретятся на выборах, и на этих выборах народ даст ответ «Грузинской мечте» и отправит ее на политическую свалку. А к власти придут те, кто устроил нынешний митинг, а до этого, год назад, безуспешно попытался штурмовать парламент и совершить в стране новую революцию.