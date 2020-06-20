Вашингтон, , 19:54 — REGNUM Бывший советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон, который опубликовал в своей книге в «огромных количествах» секретную информацию, нарушил закон. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп на странице в соцсети Twitter.

«Он (Джон Болтон) должен заплатить очень высокую цену за это…, — написал глава Белого дома. — Это больше никогда не должно повториться».

Как сообщало ИА REGNUM, судебный иск против Джона Болтона из-за его намерений опубликовать свои мемуары подали власти США 17 июня. По мнению представителей властей США, в книге Болтон может раскрыть ту информацию, которая несет угрозу нацбезопасности страны.

Читайте также: В Кремле пока не ознакомились с книгой экс-советника Трампа

А также: Пелоси обвинила Болтона в жульничестве из-за его книги