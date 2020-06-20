Москва, , 19:23 — REGNUM Национальная безопасность России не будет поставлена под угрозу в случае, если США примут решение о выходе из Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Об этом 20 июня сообщил посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов в интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману.

«Твердо убежден, что российские военные давно просчитали все последствия такого шага, — отметил Антонов. — Национальная безопасность нашей страны не пострадает».

Он подчеркнул, что, если власти США все-таки примут решение не продлевать соглашение, реакция российской стороны на это событие будет «спокойной, продуманной и взвешенной». Однако, по его словам, вопрос о судьбе СНВ-3 будет ключевым на предстоящих консультациях в Вене.

«Мы хотим понять, каковы планы США в отношении этого договора», ― уточнил российский посол.

Как сообщало ИА REGNUM, десятилетний договор России и США о сокращении стратегических наступательных вооружений, известный как СНВ-3, истекает в феврале 2021 года.

Ранее The Wall Street Journal, ссылаясь на представителя администрации США, сообщал, что переговоры спецпредставителя президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли и заместителя главы МИД России Сергея Рябкова могут состояться в Вене. Издание отмечало, что Биллингсли и Рябков намерены обсудить предложения американской стороны по новому договору, в том числе об участии в нём России, Китая и США.

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