Тбилиси, , 19:03 — REGNUM Оппозиция, которая до последнего дня ставила правительству ультиматум и заявляла, что если то не выпустит на свободу соучредителя телеканала «Мтавари архи» Георгия Руруа, оппозиционные депутаты проект поправок к Конституции не поддержат, сегодня заявила, что примет участие в обсуждении законопроекта на пленарном заседании 21 июня в первом чтении.

Специальное заявление сделали лидеры «Европейской Грузии». Как отметил член партии Давид Бакрадзе, завтрашнее голосование имеет огромное значение для выполнения соглашения от 8 марта и изменения избирательной системы Грузии, что позволит провести в стране нормальные выборы.

По его оценке, симптомы, которые проявляются в правящей партии, очень напоминают то, что происходило в ноябре прошлого года, когда парламент провалил проект поправок, обеспечивавший переход на пропорциональную систему выборов парламента с 2020 года.

«Завтрашнее голосование будет решающим, и мы как ответственная оппозиция обсудили и приняли следующее решение: соглашение от 8 марта имеет два главных компонента. Это освобождение политзаключенных и изменение избирательной системы. На данный момент ни один из этих компонентов до конца не выполнен. В заключении остается Георгий Руруа, а завтра будет голосование. Для того, чтобы у этого соглашения была перспектива выполнения, для того, чтобы завтра «Грузинская мечта» опять не «кинула» всех, как сделала это в ноябре, мы решили, что «Европейская Грузия» примет участие в завтрашнем заседании и поддержит конституционные изменения в первом чтении», — заявил Бакрадзе.

По его словам, это даст время для выполнения второй части соглашения — освобождения политзаключенных, а у прокуратуры будет время, чтобы принять решение об освобождении Георгия Руруа.

Главной целью такого решения оппозиция назвала лишение олигарха Бидзины Иванишвили всякой возможности еще раз обмануть население в связи с пропорциональными выборами.

В другой парламентской оппозиционной партии «Национальное движение» пока заявляют, что партии Бидзины Иванишвили пока голосов для утверждения этих поправок и без оппозиции хватает, и подчеркивают, что в случае провала законопроекта вся ответственность будет возложена на олигарха Иванишвили и его партию. Член «Национального движения» Ника Мелия, который в результате уголовного преследования лишился депутатского мандата, сегодня заявляет, что если бы он был депутатом, то поддержал бы конституционные изменения, дабы они привели к смене власти олигарха путем выборов.

Напомним, что поправки к Конституции были разработаны в рамках соглашения, которое оппозиция и правящая партия Грузии заключили 8 марта в посольстве США. По этому соглашению парламентские выборы 2020 года пройдут по новой системе, и в будущий парламент должны быть избраны 120 депутатов по партийным спискам и 30 — по мажоритарным округам. Рассмотрение законопроекта в первом чтении назначено на 21 июня.