Тбилиси, , 18:54 — REGNUM Акция в «память» о так называемой «ночи Гаврилова» началась в Тбилиси около 19:00 часов по местному времени, а до этого ее организаторы старательно нарисовали на асфальте проезжей части и тротуара кружки с обозначением «социальной дистанции», дабы соблюсти правила собрания на публичном пространстве с учетом пандемии коронавируса.

Здесь собрались те, кто год назад по призыву «Национального движения» и его сателлитов вышел на проспект Руставели, дабы опротестовать «восседание депутата из страны-оккупанта в кресле председателя оккупированной Грузии».

Сюда пришли лидеры оппозиции, а вместе с ними молодые активисты всевозможных гражданских организаций, во множестве созданных в Грузии не без содействия оппозиции для демонстрации существующего в стране общественного протеста. Каждый из них утверждает, что «ночь Гаврилова» продемонстрировала всему миру реальное лицо «Грузинской мечты». И каждый до начала выступлений с трибуны утверждает, что срок правления партии олигарха Бидзины Иванишвили, который стремится вернуть Грузию на орбиту России, близится в концу и осенью будет отправлен в небытие.

Прошлогодние события преподносятся как оскорбление, нанесенное Грузии депутатом Гавриловым и нынешним правительством «Грузинской мечты», а посему все комментарии однозначны: акция в прошлом году была выражением мирного протеста против врага — России и нежелания мириться с оккупацией.

«Мы ничего не делали», — утверждают те, кто в прошлом году нападал на полицейских, кордоном охранявших здание парламента от разъяренной и подогретой речами оппозиционных лидеров толпы. Те, кто избивал сотрудников полиции отобранными у них же щитами либо припасенными заранее палками и металлическими прутьями. Те, кто ворвался-таки в здание парламента, а затем собирался свергнуть власть, но не сумел сделать этого из-за принятых правительством чрезвычайных мер.

Правительство Грузии не стало препятствовать оппозиции в проведении этой «памятной» акции и даже для предоставления ей большей свободы действий временно перекрыло движение транспорта по главному проспекту столицы.

Прямую трансляцию с проспекта Руставели в непрерывном режиме ведет телекомпания «Мтавари архи» — главный рупор «Единого национального движения» и его многочисленных сателлитов. Пока акция проходит сравнительно мирно, но с угрожающими заявлениями и предупреждениями в адрес «Грузинской мечты», посмевшей 20 июня прошлого года «защитить» российского депутата Гаврилова и нанести увечья собственному народу.

Напомним, что 20 июня 2019 года в Тбилиси должно было пройти пленарное заседание МАП, председателем которой являлся Сергей Гаврилов. После начала сессии в зале появились депутаты от «Национального движения» и выразили протест против «оккупации кресла председателя парламента», сорвали заседание, а затем инициировали митинг на проспекте Руставели, который перерос в попытку захвата парламента, а затем был разогнан силами полиции и спецназа. В результате разгона митинга пострадали десятки полицейских и десятки участников акции, некоторые получили ранения глаз и потеряли зрение, после чего оппозиция сделала выбитые глаза символом правления «Грузинской мечты».