Архангельск, , 18:49 — REGNUM На очередную сессию Архангельского областного собрания внесен законопроект, ограничивающий право депутатов на обращения в органы власти. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили депутаты облсобрания.

Законопроект, внесенный депутатом от «Единой России» Игорем Чесноковым, предлагает лишить депутатов права направлять обращения, а депутатов, осуществляющих свои полномочия без отрыва от основной деятельности, еще и права отправлять запросы.

Сейчас право на запрос есть у всех 47 депутатов, авторы «реформы» предлагают закрепить его только за 17 парламентариями, которые получают депутатскую зарплату. Кроме того, автор инициативы предлагает запретить депутатам публиковать запросы в СМИ и соцсетях без соответствующего распоряжения председателя областного собрания.

«Думаю, не стоит упоминать, что если бы предлагаемый механизм существовал сейчас, то мы бы не смогли отправить ни одного запроса по причине их явного неудобства для областных чиновников, — заявил депутат облсобрания от КПРФ Леонид Таскаев. — Сейчас каждый депутат может отчитываться перед избирателями любым удобным и законным способом. Многие, к примеру, используют соцсети… А теперь, если информации о запросе на сайте не появилось, то депутат и не запрос вовсе отправил… Понятное дело, что при таком фильтре ни один запрос действительно в интересах населения области отправлен не будет».

Инициативу, уничтожающую смысл представительной власти, в Госдуме уже назвали позорной.

«Помрачение рассудка у того, кто готовил этот документ и, однозначно, у тех, кто за это проголосует. Каждый депутат избран жителями области и имеет одинаковые права, включая спикера, ответственность которого только в подготовке и организации работы самой структуры. Почему-то в Госдуме это понимают все. А в Архангельской области продолжа. тся андроно-орловские «потемкинские» деревни: главное, скрыть проблемы от СМИ и федеральной власти. Позор», — написала в соцсетях вице-спикер ГД Ольга Епифанова («Справедливая Россия»).

Добавим, что инициативу Чеснокова уже положительно оценили областная прокуратура, Минюст и правовое управление областного собрания.