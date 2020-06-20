Москва, , 18:15 — REGNUM Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказал свое мнение по поводу реакции на статью главы государства Владимира Путина по поводу Второй мировой войны. Об этом 20 июня он сообщил в эфире Первого канала.

«К сожалению, такая реакция действительно была предсказуемой», — отметил Песков, добавив, что публикация статья все равно сыграла позитивную роль.

«Наличие реакции говорит о том, что статью читали, что ее читают, и здесь есть слабая надежда, что, может быть, каждое лишнее прочтение позволит задаться вопросом», — заявил представитель главы государства.

Напомним, Владимир Путин написал статью о Второй мировой войне, в которой выразил позицию России по поводу указанного исторического события. В публикации глава государства заявил о недопустимости пересмотров итогов войны, чреватых возрождением фашизма.