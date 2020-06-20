Москва, , 17:54 — REGNUM Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков охарактеризовал политику США как недобросовестную. Об этом 20 июня он сообщил в эфире Первого канала.

Песков завел речь о строительстве «Северного потока — 2» и об отношении к данному проекту Соединенных Штатов.

«В данном случае Америка зачастую ведёт себя не как добросовестный конкурент. И всё, что происходит вокруг «Северного потока — 2», очень красноречиво это всё подтверждает», — отметил пресс-секретарь президента.

Напомним, власти США ведут активную политику, направленную на саботирование реализации указанного проекта, в частности санкционными методами. Несмотря на это, в Москве убеждены в том, что газопровод будет достроен.