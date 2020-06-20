Москва, , 17:51 — REGNUM Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков 20 июня в программе «Большая игра» на Первом канале заявил, что подготовка к проведению саммита «пятерки» СБ ООН ведется, однако провести его в ближайшее время не получится.

«Все страны изъявили готовность провести такую встречу, такие консультации, — сказал представитель Кремля. — По дипканалам ведется согласование параметров такой встречи».

По его словам, провести саммит лидеров пяти государств в СБ ООН в ближайшей перспективе невозможно, однако «мы уверенно идем к тому моменту», когда такая встреча состоится.

Как передавало ИА REGNUM, 26 мая пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что вероятность проведения очной встречи лидеров «пятерки» Совета Безопасности ООН ничтожна из-за пандемии коронавируса.

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