Челябинск, , 17:46 — REGNUM Избирком Челябинской области 20 июня принял первые документы для участия в выборах депутатов Заксобрания. Списки представило отделение «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость», сообщает пресс-служба комиссии.

В частности, по единому округу партия выдвинула 54 кандидата. Также выдвинуты кандидаты по 20 одномандатным округам.

В течение трёх дней комиссия решит, заверять списки или отказать в этом. Как сообщало ИА REGNUM, выборы пройдут 13 сентября.