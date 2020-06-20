Подгорица, , 17:14 — REGNUM Президент Черногории Мило Джуканович определил дату парламентских и местных выборов в стране. Они пройдут 30 августа, сообщила пресс-служба президента.

«Президент после проведения консультаций с представителями парламентских партий и коалиций 16 июня 2020 года, которые откликнулись на его приглашение, по случаю установления даты проведения парламентских выборов сегодня, в соответствии со своими полномочиями и сроками, установленными конституцией Черногории, законом о выборах членов совета и депутатов, а также законом о местном самоуправлении принял решение об объявлении выборов депутатов в парламент Черногории, а также решение об объявлении выборов членов муниципальных собраний Андриевицы, Будвы, Гусинье и Котора», — говорится в сообщении пресс-службы.