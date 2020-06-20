Москва, , 16:52 — REGNUM Супруге украинского лидера Елене Зеленской, которая ранее была госпитализирована с подтверждённым диагнозом COVID-19, пожелал скорейшего выздоровления пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков.

Представитель Кремля в программе «Большая игра» на Первом канале заявил, что он «хотел бы по-человечески пожелать скорейшего выздоровления супруге … Зеленского».

Как передавало ИА REGNUM, ранее супруга украинского лидера Елена Зеленская заболела COVID-19 и была госпитализирована в больницу в Киеве.

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