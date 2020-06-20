Москва, , 16:51 — REGNUM Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал Индию и Китай проявить дипломатическую мудрость. Об этом 20 июня он сообщил в эфире Первого канала.

«Конечно, мы обеспокоены этим инцидентом, и мы надеемся и уверены в том, что и Нью-Дели, и Пекин проявят дипломатическую и политическую мудрость», — отметил Песков.

Пресс-секретарь выразил надежду на то, что конфликт будет разрешен без постороннего вмешательства.

Песков подчеркнул, что Россия всегда готова предложить свою поддержку в решении противоречий между странами, являющимися ее союзниками.

Напомним, 16 июня в области Ладакх между китайскими и индийскими военнослужащими произошли столкновения, в результате чего погибли люди.