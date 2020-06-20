Нью-Дели, , 17:04 — REGNUM Британская компания Planet Labs, занимающаяся спутниковой фотосъемкой земной поверхности, обнаружила признаки изменения ландшафта долины реки Галван, где, предположительно, Китай сооружает дороги и возводит дамбу. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на директора Программы нераспространения в Восточной Азии Калифорнийского института международных исследований в Мидлбери Джеффри Льюиса.

«Анализируя полученные снимки, в Planet Labs предположили, что Китай строит дороги в долине и, возможно, запирает реку», ― отметил эксперт.

Он также подчеркнул, что с обеих сторон реки находится большое количество транспортных средств, значительная часть которых зафиксирована на китайской стороне.

«Я насчитываю 30−40 индийских автомобилей и более 100 автомобилей на китайской стороне», ― уточнил Льюис.

Однако в издании Times of India предполагают, что Китай «меняет течение реки Галван», что на практике представляется весьма затруднительным, так как слева и справа находятся горы, а между ними узенькая долина с быстрым потоком.

Напомним, с прошлого месяца Индия и Китай ведут переговоры с целью деэскалации напряженности, возникшей на границе в Ладакхе между государствами.

Однако на прошлой неделе около 20 индийских солдат погибли при столкновении с подразделениями китайской армии в долине реки Галван после попытки китайских войск в одностороннем порядке изменить статус-кво во время деэскалации в восточном Ладакхе.

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Согласно индийским данным, китайская сторона понесла 43 жертвы, включая погибших и серьезно раненных в результате столкновения с применением насилия.

Через несколько дней после ожесточенного столкновения между Индией и Китаем в Галване появились спутниковые снимки, показывающие, что воинские части Китая меняют свое месторасположение и отклоняются от течения реки Галван.

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